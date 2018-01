ปรึกษาแฟนบอลแล้ว? กระแสยี้ลีดส์เปิดตัวโลโก้ใหม่ฉลองครบ 100 ปี

ลีดส์ ยูไนเต็ดลงทุนทำวิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างกว่า 10,000 คนเพื่อออกแบบตราสโมสรใหม่เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี ในปี 2019 (1919-2019)

“ยูงทอง” ที่ไม่รู้เมื่อใช้ตราสโมสรใหม่จะเรียกฉายานี้ดีไหม ใช้เวลา 6 เดือนก่อนได้ข้อสรุปเป็นตราสโมสรอย่างที่เราเห็นกัน

พวกเขาสอบถามทั้งแฟนบอลในอินเทอร์เน็ต , เจอตามท้องถนน , สัมภาษณ์แบบกลุ่ม , ตำนานสโมสร , นักเตะปัจจุบัน , ทีมงานเจ้าหน้าที่สโมสร , เจ้าของสโมสร และหุ้นส่วนจนครบ

“ตราสโมสรอันเก่ามันเป็นตัวย่อ LUFC มันทำให้ไม่เป็นที่จดจำ”

“เราต้องการพูดกับใครๆอย่างภาคภูมิใจว่าเราคือ ลีดส์ ยูไนเต็ด”

“ตราสโมสรนี้สื่อถึงแฟนบอลทุกคนที่ภูมิใจและยกย่องความเป็นลีดส์ ยูไนเต็ดมาหลายทศวรรษ พลังของแฟนบอลที่มีความหลงใหลคลั่งไคล้ในสโมสร”

“มันคือพลังของแฟนบอลลีดส์ ยูไนเต็ดทั่วโลก”

📸 | Our new crest #MOT #LUFC 6 months of research

10,000 people consulted

Ready for the next 100 years Watch video ➡️ https://t.co/rIIdL2Yz9F pic.twitter.com/pMrd3zTjCl — Leeds United (@LUFC) January 24, 2018

แต่แน่นอนว่ามีแฟนบอล “ยูงทอง” หลายราย ไม่เห็นด้วยอย่างมากกับการเปลี่ยนตราสโมสรใหม่

That badge is absolutely tragic. Who the hell was consulted? #lufc — I'd Radebe Leeds (@Radebe_Leeds) January 24, 2018

10,000 people consulted on such a big change is nowhere near enough. It’s absolutely awful. We’ve gone full Pro Evo. #lufc — I'd Radebe Leeds (@Radebe_Leeds) January 24, 2018

Leeds' new badge is like something Konami would dream up if the Yorkshire Whites ever got back into the Premier League. pic.twitter.com/72zDdBlqY4 — GeorgeWeahsCousin (@WeahsCousin) January 24, 2018

ก่อนหน้านี้ ยูเวนตุส แห่งศึกกัลโช่ เซเรีย อา เคยเปลี่ยนตราสโมสรจากม้าลาย มาเป็นตัว J ก่อนโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลอย่างหนักเช่นกัน

แบะนี่วิวัฒนาการด้านโลโก้ของลีดส์ ยูไนเต็ด นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรจนถึงปัจจุบัน