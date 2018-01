ดีลอเล็กซิสเป็นเหตุ! ยูฟ่าเตรียมทบทวนตั้งค่านายหน้าใหม่

สหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) เตรียมกำหนดค่านายหน้าในการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์ฟุตบอลอาชีพ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่เมืองนียอม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซึ่งสาเหตุที่มีการประชุมในเรื่องนี้ เป็นเพราะดีลการย้ายทีมของอเล็กซิส ซานเชช จากอาร์เซนอลไปแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งเฟร์นันโด เฟลิเซวิช เอเย่นต์ของอเล็กซิสได้รับค่านายหน้าไป 15 ล้านปอนด์จากดีลนี้

สโมสรในพรีเมียร์ลีกต้องจ่ายเงินค่านายหน้าถึง 220 ล้านปอนด์ในฤดูกาล 2016-17 เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลก่อน 37%

จอร์จ เมนเดส เอเยนต์ของคริสเตียโน่ โรนัลโด้และโจเซ่ มูรินโญ่ได้รับเงิน 7 บ้านปอนด์จากดีลเอเดอร์ซอนที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และมิโน่ ไรโอล่าได้รับเงิน 24 ล้านปอนด์จากดีลของพอล ป๊อกบาที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

Agents paid an average of 12.6% of transfer fees per the UEFA benchmark report #Sportsbiz pic.twitter.com/FbOoZXmUQ0

— PriceOfFootball (@KieranMaguire) January 17, 2018