OFFICIAL : เรียบร้อย! แมนฯยู เปิดตัว ‘อเล็กซิส’

สิ้นสุดการรอคอยเมื่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเปิดตัวอเล็กซิส ซานเชซ ดาวเตะทีมชาติชิลีเป็นนักเตะรายใหม่โดยย้ายสลับขั้วกับเฮนริค มคิทาร์ยาน

แข้งวัย 29 ปี เปิดตัวด้วยการเล่นเปียโนก่อนจะโชว์ตัวอย่างยิ่งใหญ่กลางสนามโอลด์แทร็ฟฟอร์ด ท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็น

อดีตแข้งบาร์เซโลน่า เซ็นสัญญา 4 ปีครึ่ง โดยบีบีซีตีข่าวว่า เขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ เจ้าตัวเปิดอกครั้งแรกหลังได้เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ในโรงละครแห่งความฝัน

“ผมตื่นเต้นมากที่ได้เล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ผมมีช่วงเวลาที่วิเศษ 3 ปีครึ่งกับอาร์เซน่อล มันเป็นความทรงจำที่ดี”

“แต่ตอนนี้เป็นโอกาสที่ผมจะได้เล่นในสนามที่มีมนต์ขลัง ร่วมกับโจเซ่ มูรินโญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถปฏิเสธได้”

“ผมดีใจที่เป็นนักเตะชิลีคนแรกที่ได้เล่นชุดใหญ่ให้กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (อังเจโล่ เอ็นริเกซ เป็นนักเตะชิลีคนแรกที่ แมนฯยูฯ เซ็นเข้ามาเมื่อปี 2012-2015 แต่ไม่เคยได้เล่นชุดใหญ่) และผมหวังว่า ผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าทำไม ยูไนเต็ด ต้องเซ็นสัญญากับผม”

ด้านโจเซ่ มูรินโญ่ พอใจที่ได้ลูกทีมคนใหม่มาเสริมแนวรุก

“อเล็กซิสเป็นนักเตะตัวรุกที่ดีที่สุดในโลก เขาจะผสมผสานกับนักเตะวัยหนุ่มของเราได้อย่างกลมกลืน เขาจะนำเอาความกระหาย , แรงผลักดัน และบุคลิกที่โดดเด่นของเขา รวมถึงคุณภาพที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และทำให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้น เช่นเดียวกันกับการทำให้แฟนบอลภาคภูมิใจ กับการเซ็นสัญญานักเตะระดับโลก”

“สำหรับเฮนริค มคิทาร์ยาน ผมขอให้เขาโชคดีและมีความสุข ผมเชื่อว่าเขาจะได้รับมันแน่ๆ เขาจะเป็นนักเตะที่เราไม่ลืม โดยเฉพาะการเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมคว้าแชมป์ยูโรป้า ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร”

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2018