เตะให้เด็กดู! อุซเบแกร่งอัดญี่ปุ่นยับ 4-0 ทะลุตัดเชือกยู-23

อุซเบกิสถาน ส่งสารไปยังประเทศอื่นอย่ากล้าส่งเด็กชุดเล็กมาแข่งรุ่นนี้ หลังเอาชนะ ญี่ปุ่น ที่แท้จริงเป็นชุดผสมยู-20 ไปขาดลอย 4-0 ทะลุเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ฟุตบอลยู-23 ชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีที่ประเทศจีน รอบก่อนรองชนะเลิศ ที่สนาม เจียงหยิน สเตเดี้ยม ญี่ปุ่น แชมป์กลุ่ม บี ของกุนซือฮาจิเมะ โมริยาสึ ที่ส่งชุดยู-20 มาสู้กับยู-23 ระดับเอเชีย พบกับ อุซเบกิสถาน รองแชมป์กลุ่ม เอ

ครึ่งแรกนาทีที่ 31 จากจังหวะบอลขลุกขลิกในเขตโทษของญี่ปุ่น บอลไปเข้าทาง จาวอคเฮียร์ ซิดิคอฟ ยืนรอหน้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าไป อุซเบฯ นำก่อน 1-0

31' GOAL! 1-0 🇺🇿 What an absolute belter from Javokhir Sidikov! 🇺🇿 deservedly take the lead as we cross the half hour mark.#AFCU23 #JPNvUZB pic.twitter.com/r6NjA2XgGY — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

อีก 4 นาทีต่อมา อุซเบฯ เล่นเพรสซิ่งสูงจังหวะที่แนวรับญี่ปุ่นเคาะบอลกันหน้าประตูตัวเอง สุดท้าย ดอสทอนเบ็ค คัมดามอฟ ฉกบอลจาก ยูโกะ ทัตสึตะ ก่อนยิงเน้นๆไม่พลาด อุซเบฯ นำ 2-0

35' GOAL! 2-0 🇺🇿 Dostonbek Khamdamov takes advantage of some horrendous defending from Japan to double the lead for Uzbekistan!#AFCU23 #JPNvUZB pic.twitter.com/BTL6jWj4zr — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

นาทีที่ 39 จาเซอร์เบ็ค ยาคซิโบเยฟ ได้บอลในกรอบเขตโทษก่อนล็อกหนีแนวรับญี่ปุ่นสองจังหวะแล้วปั่นโค้งด้วยซ้ายเสียบสามเหลี่ยมเสาไกล หมดครึ่งแรก อุซเบฯ นำห่าง 3-0

39' GOAL! 3-0 🇺🇿 Jasurbek Yakhshiboev scores an absolute peach of a goal to extend Uzbekistan's lead! Is there any way back for 🇯🇵?#AFCU23 #JPNvUZB pic.twitter.com/YyYd316bsM — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

ครึ่งหลัง อุซเบฯ มาได้อีกหนึ่งประตูปิดท้ายนาทีที่ 47 จากจังหวะบอลทะลุช่องจากกลางสนามไปยัง ยาคซิโบเยฟ ที่วิ่งฉีกหนี ไทโย โคหงะ ไปยิงผ่านมือ เรียวซึเกะ โคจิมะ นายทวารญี่ปุ่น

47' GOAL! 4-0 🇺🇿 This is an absolute mauling! Jasurbek Yakhshiboev scores his 2nd of the night to make it four for Uzbekistan.#AFCU23 #JPNvUZB pic.twitter.com/1T1jc0hHfh — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 19, 2018

จบเกม อุซเบกิสถาน ชนะญี่ปุ่น 4-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ รอพบผู้ชนะระหว่าง เกาหลีใต้ หรือ มาเลเซีย ต่อไป