สุดซึ้ง! วัลค็อตต์กล่าวลาอาร์เซน่อลหลังค้าแข้งนาน 12 ปี

ธีโอ วัลค็อตต์ ตัวรุกคนใหม่ของเอฟเวอร์ตัน กล่าวขอบคุณอู่ข้าวอู่น้ำเก่าอย่างอาร์เซน่อล หลังจากที่ย้ายเข้าสู่ชายคากูดิสันพาร์ค ด้วยค่าตัวราว 20 ล้านปอนด์ เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา

โดยแข้งวัย 28 ปี ค้าแข้งกับ “ปืนใหญ่” มานานเกือบ 12 ปี เมื่อครั้งย้ายมาจากเซาแธมป์ตันด้วยมูลค่ารวม 17 ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคม ปี 2006

ซึ่งวัลค็อตต์ได้เปิดใจผ่านทางทวิตเตอร์ว่า “ผมอยากกล่าวขอบคุณกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรอาร์เซน่อล ผู้จัดการทีม, โค้ช, ทีมงานเบื้องหลัง และทุกคนในสโมสรที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวผมตลอด 12 ปีที่ผ่านมา”

“นอกจากนี้ผมยังขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เคยเล่นด้วยกัน ผมมีความสุขที่ได้เล่นเคียงข้างพวกเขา แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนผมอย่างเหลือเชื่อ ผมรู้สึกเสียใจที่ลาทีมไป แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นกับความท้าทายใหม่ ผมขอให้ทุกคนในสโมสรประสบความสำเร็จในอนาคต”

I would like to say a big thank you to everyone involved @Arsenal – manager, coaches, backroom staff, and all the many people at the club that have been part of my family for the past 12 years. 1/2

2/2 I would also like to thank all my team mates I have had the pleasure of playing alongside, but most importantly the fans for their incredible support. I feel sad to leave but also excited for a new challenge. I wish everyone at the club every success for the future.

— Theo Walcott (@theowalcott) January 17, 2018