เหงือกแห้ง! เชลซี 2 แดงดวลโทษปราบนอริชทะลุรอบ 4

“สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซียังฟอร์มฝืดต่อไป หลังเปิดบ้านทำได้แค่เสมอ นอริช ซิตี้ 1-1 ในศึกเอฟเอคัพ รอบ 3 นัดรีเพลย์ ก่อนดวลจุดโทษชนะไปหืดจับ โดยเปโดร กับ อัลบาโร่ โมราต้า โดนเหลือง-แดง ไล่ออกจากสนามทั้งสองคน

ฟุตบอลเอฟเอ คัพ รอบ 3 นัดรีเพลย์ ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี ที่เสมอมา 4 เกมติดต่อกันในทุกรายการ เปิดบ้านพบ นอริช ซิตี้ ทีมจากแชมเปี้ยนชิพ นัดแรกเสมอกันมาก่อน 0-0

ครึ่งแรกเชลซีครองบอลได้มากกว่า แต่โอกาสจบสกอร์ยังไม่มาก นาทีที่ 25 แดนนี่ ดริงค์วอเตอร์ได้จังหวะยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษ บอลโดนปลายมือ แองกุส กันน์ นายทวารนอริช ไปชนคาน พลาดได้ประตูอย่างน่าเสียดาย

นาทีที่ 32 จากจังหวะที่ มิชี่ บาทชัวยี่ ลงไปช่วยเกมรับ แต่จ่ายขวางสนามพลาด เข้าทาง เนลสัน โอลิเวร่า ศูนย์หน้าทีมเยือน ฉกบอลไปก่อนยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษ บอลเช็ดคานบนก่อนหลุดออกหลัง จบครึ่งแรกเสมอกัน 0-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 55 เคเนดี้ ได้บอลทางฝั่งซ้าย ก่อนจ่ายเข้ากลางให้ บาทชัวยี่ โฉบหนีตัวประกบ แกรนท์ แฮนลี่ย์ ก่อนยิงเสยเพดานตาข่ายเข้าไป เชลซีนำ 1-0

จากนั้นอีก 2 นาทีถัดมา เคเนดี้ ไหลตามช่องให้ เปโดร ถึงบอลในเขตโทษก่อนแตะหลบ กันน์ แล้วล้มลงไปแต่ผู้ตัดสินมองว่า เปโดร พุ่งล้ม พร้อมแจกใบเหลืองให้ดาวยิงทีมชาติสเปน

นาทีที่ 92 วิลเลี่ยน โดน คริสตอฟฟ์ ซิมเมอร์มันน์ แหย่ขาขวางในกรอบเขตโทษ แต่ไม่ได้มีการสัมผัสโดนกัน ซึ่งครั้งนี้ผู้ตัดสินก็ยังมองว่า วิลเลี่ยน พุ่งล้ม พร้อมแจกใบเหลืองให้ดาวเตะบราซิเลี่ยนไปอีกราย

เกมทำท่าจะจบด้วยชัยชนะของเชลซี แต่นาทีที่ 94 ทิม โคลเซ่ ได้บอลทางด้านซ้ายก่อนเปิดมาให้ จามาล ลูอิส โหม่งชนเสาเหลี่ยมในเข้าไปอย่างเหลือเชื่อ นอริช ตีเสมอเป็น 1-1 และต้องไปยื้อต่อเวลาอีก 30 นาที

