VAR ช่วย! อิเฮียนาโช่เบิ้ลพาจิ้งจอกทะลุรอบ 4 เอฟเอ

“จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ทะลุเข้าสู่รอบ 4 เอฟเอคัพหลังเปิดบ้านเอาชนะ ฟลีตวู้ด ทาวน์ ทีมจากลีก วัน 2-0 ในเกมนัดรีเพลย์ จากสองประตูของ เคเลชี่ อิเฮียนาโช่

ฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษ รอบ 3 นัดรีเพลย์ ที่สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม เลสเตอร์ ซิตี้ จากพรีเมียร์ลีก เปิดบ้านพบ ฟลีตวู้ด ทาวน์ จาก ลีก วัน เกมแรกเสมอกันมาก่อน 0-0

ครึ่งแรกนาทีที่ 28 กลายเป็น ฟลีตวู้ด ทาวน์ ได้ลุ้นก่อน จากจังหวะยิงของ คอนเนอร์ แม็คเคเลนี่ ที่ยิงไปติดเซฟของ เอลดิน ยาคูโปวิช

อีก 4 นาทีถัดมา ริยาด มาห์เรซ ได้โอกาสปั่นฟรีคิก บอลชนเสาออกหลังไปอย่างน่าเสียดาย

ก่อนจบครึ่งแรกเพียง 2 นาที อิสลาม สลิมานี่ ได้บอลทางซ้ายก่อนจ่ายเข้ากลางให้ เคเลชี่ อิเฮียนาโช่ ดูดบอลลงแล้วยิงผ่าน คริส นีล เข้าไป เลสเตอร์นำก่อน 1-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 62 เดมาราย เกรย์ เปิดบอลเข้ามาให้ อิเฮียนาโช่ ได้จังหวะแปเข้าประตู แต่ผู้ตัดสินมองว่า ลูกเปิดของเกรย์นั้น บอลออกหลังไปก่อน

นาทีที่ 77 มาห์เรซ จ่ายบอลทะลุไปให้ อิเฮียนาโช่ หลุดไปยกบอลผ่านการป้องกันของ นีลเข้าไป จังหวะแรกธงตีขึ้นมากลายเป็นลูกล้ำหน้า แต่ทีมงาน VAR ประสานงานกับผู้ตัดสิน โจนาธาน มอสส์ ก่อนตัดสินให้เป็นประตู ซึ่งเป็นประตูแรกของเกมฟุตบอลอังกฤษที่มีการเปลี่ยนคำตัดสินด้วยเทคโนโลยี VAR

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่ม จบเกม เลสเตอร์ เปิดบ้านชนะ ฟลีตวู้ด ทาวน์ 2-0 ทะลุเข้าสู่รอบ 4 พบ ปีเตอร์โบโร่ อีกหนึ่งทีมจากลีกวัน

Iheanacho has the ball in the net AGAIN with a delightful lofted finish over the 'keeper, but the offside flag denies him a second goal.

But wait…! Thanks to VAR, it's a GOALLLLL!

2️⃣-0️⃣#LeiFle pic.twitter.com/xcFZKGOqAj

— Leicester City (@LCFC) January 16, 2018