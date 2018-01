OFFICIAL: โรนัลดินโญ่แขวนสตั๊ดในวัย 37

โรแบร์โต้ อัสซิส พี่ชายและเอเย่นต์ของโรนัลดินโญ่ เพลย์เมกเกอร์ชาวบราซิล ได้ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอย่างเป็นทางการในวัย 37 ปี

โรนัลดินโญ่ ซึ่งลงเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งสุดท้ายเป็นสโมสรฟลูมิเนนเซ่ในลีกบราซิลเมื่อปี 2015 ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องครั้งล่าสุดที่เชชเนียเมื่อเดือนกรกฎาสคม 2017 และบอกว่าตัวเขาเอง “แก่เกินไป” ที่จะกลับมาลงเล่นฟุตบอลอาชีพได้แล้ว

อัสซิส ให้สัมภาษณ์ผ่าน โอ โกลโบ สื่อท้องถิ่นของบราซิล ว่า “จบแล้ว เขาเลิกเล่นฟุตบอลแล้ว”

“อาจจะมีการจัดงานอำลาการค้าแข้งของเขาฟุตบอลที่รัสเซีย ประมาณเดือนสิงหาคม ซึ่งอาจจะเป็นอีเว้นท์ที่บราซิล, ยุโรป และเอเชีย และอาจจะมีการเชิญชวนทีมชาติบราซิลเข้าร่วมในงานนี้ด้วย”

โรนัลดินโญ่เริ่มต้นการค้าแข้งในบราซิลกับเกรมิโอ ก่อนข้ามฟากไปเล่นในยุโรปกับปารีส แซงต์ แฌร์แมง, บาร์เซโลน่า, เอซี มิลาน แล้วย้ายกลับมาเล่นในบ้านเกิดกับฟลาเมงโก้ และแอตเลติโก มิเนโร่ ออกไปหาความท้าทายในลีกเม็กซิโกกับเกเรตาโร่ และลงเล่นให้กับฟลูมิเนนเซ่เป็นสโมสรสุดท้าย ส่วนในระดับทีมชาติ ติดทีมชาติบราซิล 97 นัด ยิงไป 33 ประตู

ผลงานในระดับสโมสรได้แชมป์ลาลีกากับบาร์เซโลน่า 2 สมัย, แชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 1 สมัย, แชมป์ กัลโช่ เซเรีย อากับเอซี มิลาน 1 สมัย และแชมป์โคปา ลิเบอตาดอเรสกับแอตเลติโก มิเนโร่ 1 สมัย ส่วนในระดับทีมชาติคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 1 สมัยในปี 2002, แชมป์โคปา อเมริกา 1999, แชมป์ ฟีฟ่า คอนเฟเดเรชั่นส์ คัพ 2005 และแชมป์ฟุตบอลโลกเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปีในปี 1997

รางวัลส่วนตัวของโรนัลดินโญ่ที่สำคัญได้แก่รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของฟีฟ่าในปี 2004 และ 2005 กับรางวัลบัลลงดอร์ในปี 2005

One of the all-time greats calls it a career.

Obrigado, Ronaldinho! 👏👏👏 pic.twitter.com/Z8eRvnhx3c

— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 16, 2018