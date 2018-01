OFFICIAL: กิ๊กส์รับงานคุมทีมชาติเวลส์

อดีตกัปตันทีมชาติเวลส์ รับงานผู้จัดการทีมชาติเวลส์ต่อจากคริส โคลแมน อย่างเป็นทางการ

กิ๊กส์วัย 44 ปีติดทีมชาติมาแล้ว 64 นััด ยิงไป 12 ประตู แต่ไม่เคลงเล่นในรายการระดับนานาชาติแม้แต่ครั้งเดียว

กิ๊กส์รับงานผู้จัดการทีมเป็นครั้งแรก ในฐานะรักษาการผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จำนวน 4 นัดในฤดูกาล 2013-14 หลังจากปลดเดวิด มอยส์ ออกจากตำแหน่ง ต่อจากนั้นรับงานเป็นผู้ช่วยของหลุยส์ ฟาน กัล ถึง 2 ฤดูกาล ก่อนออกจากตำแหน่งหลังโจเซ่ มูรินโญ่เข้ามารับงานเป็นนายใหญ่แห่งโอลด์ แทรฟฟอร์ด

Watch our exclusive interview with Ryan Giggs right here! #CroesoGiggsy #TogetherStronger pic.twitter.com/aELO3AcpRp

“เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้คุมทีมชาติ” กิ๊กส์กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังเซ็นสัญญา 4 ปีกับสมาคมฟุตบอลเวลส์

“ความท้าทายของเราต่อจากนี้ คือ ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีกและพาทีมผ่านรอบคัดเลือกยูโร 2020 ผมอดทนรอร่วมงานกับลูกทีมที่พร้อมจะเผชิญหน้าไปด้วยนี้กันต่อจากนี้ แทบจะไม่ไหวแล้ว”

“เรามีลูกทีมที่ประสบความสำเร็จตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา เพียงแต่โชคร้ายที่เราไม่ผ่านรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเท่านั้น แต่ด้วยผู้เล่นที่เรามีอยู่ จะพาทีมประสบความสำเร็จได้ในอนาคต เหมือนที่เราเคยทำได้ในฟุตบอลยูโรคราวล่าสุด”

“ผมรักที่จะลงเล่นให้กับทีมชาติและนี่เป็นโอกาสที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตในการคุมทีมชาติเวลส์เป็นเวลา 2-4 ปีต่อจากนี้”

We’re wishing #MUFC legend Ryan Giggs all the best in his new role as Wales manager. pic.twitter.com/PpG4XPAEO0

— Manchester United (@ManUtd) January 15, 2018