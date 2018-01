FOX Preview คาราบาวคัพ : เชลซี – อาร์เซนอล

“สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี หวังฉกชิงความได้เปรียบ จาก อาร์เซน่อล ในเกมฟุตบอล ลีก คัพ รอบรองชนะเลิศ นัดแรก คืนนี้

ฟุตบอล ลีก คัพ รอบรองชนะเลิศ นัดแรก

10 มกราคม 2018

เชลซี (พรีเมียร์ลีก) – อาร์เซน่อล (พรีเมียร์ลีก)

03.00 น.

สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์

ผู้ตัดสิน : มาร์ติน แอตกินสัน

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน : สตีฟ ไชลด์ , ปีเตอร์ เคอร์คุป

ผู้ตัดสินที่สี่ : โจนาธาน มอสส์

ทีมงาน VAR : นีล สวอร์บริค , มิค แม็กโดนัฟ

สถิติของทั้งสองทีมที่เคยพบกัน

อาร์เซน่อล ชนะ 75 ครั้ง

เสมอ 56 ครั้ง

เชลซี ชนะ 62 ครั้ง

การพบกันครั้งล่าสุด

อาร์เซน่อล 2-2 เชลซี (3 มกราคม 2018)

Eden Hazard is in contention for a return tomorrow night! 💪 https://t.co/bbzbypABlM

ฟอร์มก่อนหน้านี้

ทั้งเชลซีและอาร์เซน่อล ทำผลงานได้ไม่ตามเป้าในเกมฟุตบอลถ้วยเอฟเอ คัพ รอบสาม แต่อาจบอกได้ว่าพวกเขาไม่ได้ส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนาม เชลซี บุกไปเสมอ นอริช ซิตี้ ที่แคร์โรว์ โร้ด 0-0 ต้องไปเหนื่อยเตะรีเพลย์อีกหนึ่งนัด ขณะที่ อาร์เซน่อล ย่ำแย่กว่า บุกแพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-3 ตกรอบหน้าตาเฉย นี่เป็นการเจอกันครั้งที่ 2 ของทั้งคู่ในรอบสัปดาห์ หลังจากเพิ่งเสมอกันมา 2-2 ในเกมแรกของปฏิทินปี 2018

ผู้เล่นที่น่าจับตามอง :

เชลซี : มาร์กอส อลอนโซ่

อดีตดาวเตะฟิออเรนติน่า เกือบพังประตูชัยให้เชลซี บุกชนะ อาร์เซน่อลถึงถิ่น ในการเจอกันครั้งล่าสุด ถ้าไม่เจอทีเด็ดของ เอกเตอร์ เบเญริน ยิงตีเสมอในช่วงท้ายเกมเสียก่อน 6 ประตู ในเกมลีกฤดูกาลนี้ สำหรับแบ็กซ้ายถือว่าไม่น้อยเลย และหากแนวรับอาร์เซน่อลหละหลวม ก็อาจโดนเขาลงโทษอีกครั้ง

อาร์เซน่อล : ไอนสลี่ย์ เมตแลนด์-ไนล์ส

อาร์แซน เวนเกอร์ ให้โอกาสและแจ้งเกิดแบ็กซ้ายมาแล้วหลายคน ซึ่งคนต่อไปที่กำลังจรัสแสงอยู่กับทีม “ปืนใหญ่” ในตอนนี้คือ เมตแลนด์-ไนลส์ ตำแหน่งที่แท้จริงของเขาคือ ปีกขวา แต่เจ้าตัวสามารถเล่นเป็นตัวรับฝั่งซ้ายได้โดยไม่ขัดเขิน เขากล้าเติมเกม และช่วยให้เกมรุกของทีมไหลลื่นมากขึ้น แม้เกมรับจะต้องปรับบ้างเนื่องจากประสบการณ์ยังน้อย แต่เชื่อว่าหาก เวนเกอร์ จับเขาลงเล่นเรื่อยๆ ก็น่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเซอัด โคลาซินัช ในการแย่งตำแหน่งตัวจริง

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

อันโตนิโอ คอนเต้ ยังไม่สามารถใช้งาน รอสส์ บาร์คลี่ย์ กองกลางตัวใหม่ ที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง สะสมมากับสังกัดเก่า

มาถึงรอบตัดเชือก และเจอคู่ปรับสำคัญอย่างอาร์เซน่อล เชื่อว่ากุนซือชาวอิตาเลียน ไม่น่ายั้งมือ และเตรียมใส่ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงแข่งขัน ตรงกลาง มี เอ็นโกโล่ ก็องเต้ และ ติเอมูเอ้ บากาโยโก้ คอยคุมจังหวะเกม ส่วนแนวรุก เป็น เอเด็น อาซาร์ และ อัลบาโร่ โมราต้า ทีมไม่น่าจะต่างจากกับเกมลีกเมื่อวันพุธที่แล้ว

“นี่เป็นเกมรอบรองชนะเลิศ อีกใกล้แค่เอื้อมเราก็จะคว้าแชมป์ พวกเราคู่ควรกับการได้มายืนอยู่ที่จุดนี้” อันโตนิโอ คอนเต้

ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนาม

(3-5-1) : ธิโบลต์ กูร์กตัวส์ ; เซซ่าร์ อัซปิลิกูเอต้า ,อันเดรียส คริสเตียนเซ่น, แกรี่ เคฮิลล์ ; วิกเตอร์ โมเซส, ตีเอมูเอ้ บากาโยโก้, เอ็นโกโล่ ก็องเต้, เชสก์ ฟาเบรกาส , มาร์กอส อลอนโซ่ ; เอเด็น อาซาร์ ; อัลบาโร่ โมราต้า

How are we likely to line up on Wednesday?#CFCvAFC pic.twitter.com/uZar19JqWU

— Arsenal FC (@Arsenal) January 9, 2018