มาตรฐานไม่ดีขึ้น! เวงเกอร์จวกเปายับให้จุดโทษเวสต์บรอมฯ

อาร์แซน เวงเกอร์ ออกโรงจวกมาตรฐานผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีก หลังจากที่อาร์เซน่อลถูกปฏิเสธชัยชนะด้วยลูกจุดโทษท้ายเกม

โดยพลพรรค “ปืนใหญ่” เกือบจะคว้าชัยด้วยสกอร์ 1-0 ที่เดอะ ฮอว์ธอร์นส์ ก่อนที่ ไมค์ ดีน จะให้เป่าจุดโทษในนาทีที่ 88 กับ คาลั่ม แชมเบอร์ส โทษฐานแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษ

ซึ่งเวงเกอร์และลูกทีมต่างไม่พอใจกับคำตัดสินจนถึงขนาดที่ขงเบ้งเลือดน้ำหอมถึงกับเดินไปคุยกับดีนโดยตรงเลยทีเดียว

Arsenal record with Mike Dean as referee since 2006/07:

48 games

15 wins

17 draws

16 losses

31% win rate #afc pic.twitter.com/3yi8IlGEAu

— afcstuff (@afcstuff) December 31, 2017