มือลั่น! ไนกี้ปล่อยโฆษณาหลุด ‘คูตินโญ่’ ซบบาร์ซ่า

งานเข้าแล้วสำหรับ ไนกี้ ผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ดัง เมื่อโฆษณาชุดแข่งบาร์เซโลน่าฤดูกาล 2017/18 เกิดมีชื่อของ ฟิลิปป์ คูตินโญ่ อยู่ในนั้นด้วย

โดยตลอดช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมา สตาร์วัย 25 ปีตกเป็นข่าวว่าจะซบทีมยักษ์ใหญ่แคว้นคาตาลัน แต่ลิเวอร์พูลต้นสังกัดก็ได้ปัดข้อเสนอไปไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง

อย่างไรก็ตามบาร์ซ่าก็ยังไม่ถอดใจ และดูเหมือนว่าจะได้นักเตะรายนี้ดังสมใจปรารถนา เมื่อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ไนกี้ สปอนเซอร์ชุดแข่งของสโมสรได้ปล่อยโฆษณาออกมา ซึ่งมีชื่อของ คูตินโญ่ อยู่ด้วย

ในโฆษณากล่าวว่า “ฟิลิปป์ คูตินโญ่ พร้อมที่จะฉายแสงในคัมป์นูแล้ว ปักชื่อของพ่อมดรายนี้ลงบนชุดแข่งบาร์เซโลน่าฤดูกาล 2017/18 ของคุณสิ ฟรีจนถึงวันที่ 6 มกราคมนี้เท่านั้น”

แน่นอนว่าโฆษณาดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่สาวก “หงส์แดง” เป็นอันมาก จนทวิตเตอร์ลุกเป็นไฟเลยทีเดียว

Accidental leak of Coutinho’s move to Barca? Sure looks that way. pic.twitter.com/5Mgf7Y7bHB

— Leanne Prescott (@_lfcleanne) December 31, 2017