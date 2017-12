จอร์จ เวอาห์: จากบัลลงดอร์สู่ประธานาธิบดี

จอร์จ เวอาห์ อดีตกองหน้าทีมชาติไลบีเรียของปารีส แซงต์ แฌร์แมงและเอซี มิลาน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีไลบีเรียเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

เวอาห์ในขณะนี้ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกเขตมองต์เซอร์ราโด ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเหนือรองประธานาธิบดีโจเซฟ โบอาไก

“เป็นความรู้สึกลึกๆที่อยากขอบคุณชาวไลบีเรียที่เลือกผมในวันนี้” เวอาห์โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ของตนเอง

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017

