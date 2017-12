ไร้ชัย 7 เกมติด! “คาร์วัลฮาล” แยกทางเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์

ซีซั่นนี้ เขาพาเว้นส์เดย์ รั้งอันดับที่ 15 ในลีก และไม่ชนะใครเลยใน 7 เกมหลังสุด ซึ่งเป็นผลแพ้ 3 นัดติดต่อกัน

คุณเดชพล จันศิริ เจ้าของทีมชาวไทย แถลงการณ์ในเว็บไซต์สโมสรว่า “ทั้งสองฝ่ายตกลงแล้วว่าจะยุติการทำงานร่วมกันเพียงเท่านี้”

“ผมให้ความเคารพ คาร์ลอส ทั้งในฐานะโค้ช และในฐานะคนทำงานคนหนึ่ง และทุกคนจะต้อนรับเขากลับมา ฮิลล์สโบโร่ เสมอ”

เว้นส์เดย์ ได้แต่งตั้ง ลี บูลเลน อดีตมือขวาของ คาร์วัลฮาล ขึ้นมาคุมทีมชั่วคราว นัดพบกับ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ในโปรแกรมวันบ็อกซิ่งเดย์ คืนวันอังคารนี้ ขณะที่กุนซือคนใหม่ สื่อต่างประเทศตีข่าวว่า มีโอกาสสูงที่จะเป็น ไอตอร์ การันก้า อดีตกุนซือ มิดเดิลสโบรช์

Thank you for all 💙SWFC💙 fans. You are absolutely AMAZING. I will be with you in my 💙 forever. WAWAW pic.twitter.com/GgjkvtpKWy

— carlos carvalhal (@carloscarvalha2) December 24, 2017