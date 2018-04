เจ้าถิ่นแชมป์! แพทริค รีดผงาดเดอะมาสเตอร์ส 15 อันเดอร์ โปรอาร์มจบ 44 ร่วม

กอล์ฟเดอะ มาสเตอร์ส ครั้งที่ 82 เมเจอร์แรกของปี 2018 ที่สนามดิ ออกัสต้า พาร์ 72 วันสุดท้าย ไทเกอร์ วูดส์ อดีตแชมป์ 4 สมัย ที่กลับมาเล่นรายการนี้รอบ 2 ปี จบที่ 32 ร่วม สกอร์ 1 โอเวอร์

ด้านโปรอาร์ม กิรเดช อภิบาลรัตน์ 1 เดียวของไทย วันสุดท้ายทำ 1 อันเดอร์ สกอร์รวม 4 โอเวอร์ จบที่ 44 ร่วม

On Sunday, @PReedGolf met all the challenges to write a perfect ending. #themasters pic.twitter.com/6VYTg0pMgG

— Masters Tournament (@TheMasters) April 9, 2018