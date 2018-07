World Cup Highlights: De Bruyne strike sends Brazil packing; Griezmann seals semi-finals spot for France

As the 2018 FIFA World Cup edges closer to the final, FOX Sports Asia brings you a daily wrap of all the highlights and goals from all the matches.

7 July

Uruguay 0-2 France

πŸ†βš½ GOL! di menit ke 40 melalui sundulan tenang dari Raphael Varane membawa Perancis unggul di paruh pertama. Skor sementara #URU 0-1 #FRA#URUFRA #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/k78RlJTOks β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) July 6, 2018

Brazil 1-2 Belgium

πŸ†βš½ GOL! Umpan dari Lukaku dilanjutkan secara tajam oleh Kevin De Bruyne dari luar kotak pinalti menghasilkan Gol! kedua untuk Belgia di menit ke 31 Skor sementara #BRA 0-2 #BEL#BRABEL #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/5q74Zw2jHu β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) July 6, 2018

πŸ†βš½ GOL! Sundulan tepat sasaran dari Renata Augusto di menit ke 76 membalas satu gol untuk Brasil Skor sementara #BRA 1-2 #BEL#BRABEL #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/P2MhYURVrj β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) July 6, 2018

4 July

Sweden 1-0 Switzerland

Colombia 1-1 England (England wins 4-3 on penalties)

πŸ†βš½ GOL! tendangan penalti yang di eksekusi oleh Harry Kane di menit ke 57 membawa satu Gol untuk Inggris Skor sementara #COL 0-1 #ENG#COLENG #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/xPNOD9H0ij β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) July 3, 2018

3 July

Brazil 2-0 Mexico

πŸ†βš½ GOL! Umpan dari Neymar dilanjutkan oleh R. Firmino di menit ke 88 menghasilkan Gol kedua untuk Brasil Skor sementara #BRA 2-0 #MEX#BRAMEX #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/8YMRB5vG0I β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) July 2, 2018

Belgium 3-2 Japan

πŸ†βš½ GOL! GOL KEDUA untuk Jepang! Tendangan Takashi Inui tak tersentuh tangan kiper kesebelasan Belgia di menit ke 52! Skor sementara #BEL 0-2 #JPN#BELJPN #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/LX22XPcLxX β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) July 2, 2018

2 July

Spain 1-1 Russia (Russia win 4-3 on pens)

πŸ†βš½ GOL! Tendangan penalti ke gawang Spanyol tak dapat ditahan De Gea. Gol! oleh Artem Dzyuba di menit ke 41 Skor sementara #ESP 1-1 #RUS#ESPRUS #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/RRo6Mh9yXo β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) July 1, 2018

Croatia 1-1 Denmark (Croatia win 3-2 on pens)

πŸ†βš½ GOL! Gol yang terlalu pagi di pertandingan antara Kroasia melawan Denmark, saling menyusul di 5 menit awal Martias J 1′

Mario M 4′ Skor sementara #CRO 1-1 #DEN#CRODEN #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/CRyMwgn3pK β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) July 1, 2018

1 July

France 4-3 Argentina

πŸ†βš½ GOL! dari tendangan penalti oleh Antoine Griezmann di menit ke 13 Skor sementara FRA 1-0 ARG#FRAARG #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/SsatvPEwrL β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) June 30, 2018

Uruguay 2-1 Portugal

πŸ†βš½ GOL! pertama untuk Uruguay kombinasi yang tepat dari Suarez dan Cavani menghasilkan satu Gol! di menit ke 7 Skor sementara #URU 1-0 #POR#URUPOR #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/CfwfNRF5Tw β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) June 30, 2018

πŸ†βš½ GOL! sundulan Pepe di menit ke 55 menyamakan kedudukan. Gol pertama yang menembus gawang Uruguay di Piala Dunia 2018 Skor sementara #URU 1-1 #POR#URUPOR #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/QuFiT3qIXc β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) June 30, 2018

29 June

Japan 0-1 PolandΒ

Senegal 0-1 ColombiaΒ

England 0-1 BelgiumΒ

Panama 1-2 TunisiaΒ

28 June

Mexico 0-3 Sweden

Republic of Korea 2-0 Germany

πŸ†βš½GOL! GOL KEDUA! untuk Korea Selatan berhasil mematikan langkah Jerman oleh Son Heung Min di menit ke 90+6. Aksi luar biasa dari kesebelasan Korea Selatan Skor sementara #KOR 2-0 #GER#KORGER #WorldCup #FMAxPialaDunia pic.twitter.com/0p8Ja0tR7V β€” Futbal Momentum Asia (@FMA) June 27, 2018

Serbia 0-2 Brazil

Switzerland 2-2 Costa Rica

