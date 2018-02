Roger Federer kembali ke peringkat pertama dunia

Petenis Swiss berusia 36 tahun, Roger Federer, membuat rekor baru di dunia tenis. Dia menjadi petenis nomor satu dunia tertua sepanjang sejarah.

Rilis resmi soal pemeringkatan petenis putra atau ranking ATP baru akan keluar pada Senin (19/2/18). Namun, kepastian itu sudah didapat Roger Feder sejak Jumat (15/2/18) malam.

Federer menjadi petenis nomor satu dunia setelah setelah mengalahkan Robin Haase 4-6, 6-1, 6-1 pada perempat final ABN Amro World Tournament. Tambahan poin dari kemenangan ini sudah memastikannya menggeser Rafael Nadal dari posisi puncak.

Apparently I’m the oldest tennis player with a #1️⃣ ranking. Somebody might have mentioned that to me already but I had a hard time hearing 👴🏻

— Roger Federer (@rogerfederer) February 16, 2018