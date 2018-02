Serena masih berusaha adaptasi

Serena Williams akhirnya kembali ke kompetisi resmi dalam ajang FedCup membela Amerika Serikat akhir pekan lalu (11/2). Tampil di nomor ganda bersama kakaknya, Venus, Serena kalah dari pasangan Belanda Demi Schuurs/Lesley Kerkhove dengan skor 6-2, 6-3. Ini adalah pertama kalinya Serena tampil untuk Amerika Serikat.

Cuti panjang melahirkan membuat Serena williams harus beradaptasi kembali dengan lapangan. “Rasanya sangat baik bisa kembali ke lapangan,” kata Serena usai pertandingan. “Saya sudah berlatih dan sangat mengasyikkan untuk berada di luar sana, banyak ketegangan tapi ini jadi antisipasi untuk diri saya sendiri. Itu bagus, saya pikir itu normal,” tambahnya.

Dari akhir tahun 2017 hingga awal tahun ini, kembalinya Serena ke kompetisi tenis. Diawali dari kekalahan di turnamen Mubadala di penghujung tahun 2017, Serena akhirnya memutuskan untuk tidak ikut serta dalam ajang Grand Slam Australian Open. Ia merasa belum siap untuk kembali ke turnamen besar dan masih memerlukan adaptasi.

Tak perlu lama-lama memutuskan. Ia kembali tampil bersama Venus yang merupakan duet terbaik dengan 22 koleksi gelar yang pernah diraih keduanya bersama. Dukungan dari saudarinya menjadi modal semangat setelah hampir satu tahun absen.

My two loves, I’m so proud of you @serenawilliams and baby Olympia, both @FedCup go USA! pic.twitter.com/rO32uLnZm4

— Venus Williams (@Venuseswilliams) February 12, 2018