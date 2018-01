Tembus semifinal Australian Open, Wozniacki akan tampil total

Petenis putri asal Denmark, Caroline Wozniacki, merasa senang bisa melaju ke semifinal turnamen Grand Slam Australia Terbuka (Australian Open) 2018 setelah mengalahkan petenis asal Spanyol, Carla Suarez Navarro.

Bertanding di Melbourne Park, Selasa (23/1/2018), Wozniacki menang dengan skor 6-0, 6-7 (3), dan 6-2.

Terkait keberhasilannya melenggang ke semifinal, Wozniacki menyatakan rasa bahagianya.

Dia mengaku akan mencoba untuk meraih hasil maksimal agar bisa melupakan kekalahan pada babak yang sama dari petenis China, Li Na, pada 2011 lalu.

“Senang rasanya bisa kembali ke sini (Australian Open) dan mencapai semifinal,” ujar Wozniacki.

“Sudah beberapa tahun terakhir saya berada di semifinal di sini. Saya pernah kalah saat melawan Li Na. Saya kehilangan pertandingan itu. Hal tersebut masih menghantui saya sampai hari ini, Jadi, saya berharap untuk hasil yang berbeda kali ini (meraih kemenangan),” ucapnya.

“It feels great to be back here in the semifinals. It’s been a few years. Last time I was in the semifinals here, I had match points against Li Na. I lost it. That’s still haunting me till this day. So I’m hoping for a different result this time.”

