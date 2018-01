Arena-arena bergengsi pada turnamen grand slam

Saat ini, para pencinta olahraga, khususnya tenis, bisa jadi tengah mengikuti jalannya turnamen bergengsi Grand Slam Australia Terbuka atau Australian Open 2018.

Ya, salah satu dari empat rangkaian turnamen besar dan elite olahraga tenis itu tengah digelar, dari 15-28 Januari ini, dan kini tengah memasuki babak semifinal.

Ajang tersebut menjadi pembuka yang prestisius untuk tahun 2018 di samping nantinya akan ada Prancis Terbuka, Wimbledon, dan AS Terbuka.

Bicara soal turnamen, bisa meraih gelar grand slam merupakan pencapaian besar bagi seorang petenis.

Selain itu, arena atau tempat berlangsungnya turnamen itu pun dikenal sangat megah dan mengundang decak kagum.

Hal tersebut bisa membuat petenis yang berlaga ataupun penonton yang menyaksikan pertandingan bisa merasakan atmosfer turnamen.

Berikut ini adalah empat arena grand slam yang dikenal prestisius dan megah:

1. Melbourne Park (Australia Terbuka)

Day 9 is in the books 📚 Thanks to the 38,548 of you who came to the #AusOpen today!#sleepisfortheweak pic.twitter.com/eNpz1egdoa — #AusOpen (@AustralianOpen) 23 Januari 2018

Arena ini dipilih menjadi tempat untuk pertandingan Australia Terbuka sejak 1988. Melbourne Park memiliki tiga arena utama, yaitu Rod Laver Arena, Hisense Arena, dan Margaret Court Arena.

Rod Laver Arena memiliki kapasitas 15.000 kursi dan memiliki jenis lapangan keras, sedangkan Hisense Arena berkapasitas 10.500 kursi.

Adapun Margaret Court Arena memiliki kapasitas 7.500 kursi.

2. Stadion Roland Garros (Prancis Terbuka)

Roland Garros terdiri dari Court Philippe Chatrier dan Court Suzanne Lenglen.

Court Philippe Chatrier berkapasitas 14.840 kursi dan memiliki jenis lapangan tanah liat.

Adapun Court Suzanne Lenglen berkapasitas 10.068 kursi dan berjenis lapangan tanah liat.

3. The All England Lawn Tennis & Croquet Club (Wimbledon)

The work continues on No.1 Court…including the trusses that will form part of the new retractable roof 🔨#Wimbledon pic.twitter.com/wDLWnbwCeE — Wimbledon (@Wimbledon) 7 Desember 2017

Arena Wimbledon berlangsung di The All England Lawn Tennis & Croquet Club, yang terdiri dari Centre Court (15.000 kursi) berjenis lapangan rumput dan No. 1 Court (11.432 kursi).

4. USTA Billie JeanKing National Tennis Centre, New York, AS (AS Terbuka)

Salah satu lapangan di Kompleks USTA Billie Jean King National Tennis Centre merupakan lapangan terbesar di dunia, yaitu Arthur Ashe Stadium.

Arthur Ashe Stadium berkapasitas 23.771 kursi dan berjenis lapangan keras. Ada pula Louis Armstrong Stadium yang berkapasitas 14.000 kursi.