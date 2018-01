Kalah dari petenis Korsel, Djokovic akui tahan sakit

Petenis Novak Djokovic harus mengakhiri kiprahnya pada turnamen Australia Terbuka atau Australian Open pada tahun ini setelah kalah dari petenis Korea Selatan (Korsel), Chung Hyeon, pada babak 16 besar, Senin (22/1/2018).

Bermain di Rod Laver Arena, Australia, mantan tunggal putra nomor 1 dunia itu kalah dari Chung Hyeon dengan skor 6-7 (4), 5-7, 6-7 (3).

Djokovic memang bertanding dalam kondisi tak prima. Sebelumnya, dia pun telah mengonfirmasi keikutsertaannya pada ajang Australia Terbuka hanya 48 jam sebelum turnamen dimulai, setelah mengalami masalah cedera lengan.

Petenis asal Serbia itu pun mengakui bahwa saat bermain dia menahan sakit pada lengannya atau siku.

“Saya harus menghadapinya (rasa sakit) sampai akhir pertandingan,” kata Djokovic.

“Tentu saja ini membuat frustrasi, bila Anda memiliki banyak waktu dan Anda tidak sembuh dengan benar, tetapi memang itu masalahnya. Ada semacam alasan di balik semua ini,” ucap dia.

“Saya hanya berusaha sebaik mungkin karena saya menyukai olahraga ini. Saya menikmati latihan. Saya menikmati mendapatkan diri saya lebih baik, berharap agar saya bisa menjadi lebih baik, tampil dan bersaing,” tuturnya.

No player in #AusOpen BLUE COURT history had done this to #Djokovic…

Until #Chung https://t.co/h2vq7o0Ps2 pic.twitter.com/sv8qu7oyOe

— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 Januari 2018