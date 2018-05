Rekapitulasi Liga Jerman, Hamburg SV terdegradasi untuk kali pertama

Hamburger SV untuk kali pertama sepanjang sejarah klub, terdegradasi dari pentas Bundesliga 1 sehingga tercoret dari daftar tim yang belum pernah terlempar dari divisi teratas kompetisi sebuah negara di Eropa. Sejak Bundesliga 1 digelar pada 1963-1964, tim ini tidak pernah degradasi.

Kepastian ini terjadi karena meskipun mereka menang 2-1 atas Borussia Moenchengladbach, Wolfsburg juga menang 4-1 atas tim juru kunci, FC Koeln. Ini membuat Hamburg finis di peringkat ke-17 dengan raihan 31 poin sedangkan Wolfsburg mengumpulkan 33 poin.

Clubs who have never been relegated from their country’s top division:

❌ Hamburg

✔️ Athletic Bilbao

✔️ Barcelona

✔️ Real Madrid

✔️ Inter Milan

✔️ Ajax

✔️ Feyenoord

✔️ PSV

✔️ Utrecht

✔️ Benfica

✔️ Sporting Lisbon

✔️ Porto

✔️ Celtic pic.twitter.com/EUUsYDADH4

