FC Koln-Bayern Munich dalam 90 detik

Tertinggal lebih dulu melalui gol bunuh diri Niklas Sule, Bayern Munich berhasil membalikkan kedudukan dan mengakhiri laga dengan skor 3-1. Tiga poin penuh dibawa pulang tim asuhan Jupp Heynckes saat melawan juru kunci, FC Koln (5/5)

Publik RheinEnergieStadion bergemuruh setelah tuan rumah mendapatkan bonus gol dari Niklas Sule. Bek berkebangsaan Jerman itu mencatat tiga gol bunuh diri sepanjang musim ini. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan FC Koln.

Hollywood FC baru bisa mencetak gol di babak kedua. James Rodriguez menyamakan kedudukan setelah menyelesaikan umpan Thomas Muller. Gelandang asal Kolombia itu mencetak dua gol berturut-turut dalam dua laga. Terakhir dia menceploskan bola ke gawang mantan klubnya di semi-final Liga Champions.

Hanya selisih dua menit, Munich berbalik unggul. Kali ini Robert Lewandowski lah yang mencatat gol. Lagi-lagi Muller yang menjadi pengumpan dalam gol kedua tim tamu. Gol mantan striker Dortmund adalah yang ke-29 dalam 29 laganya di Bundesliga musim ini. Berarti rata-rata tiap laga, striker asal Polandia mencetak satu gol.

2️⃣9️⃣ goals this #Bundesliga season… and there's one matchday left!#LewanGOALski ⚽️❌ pic.twitter.com/JW7dDzENXu

— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 5, 2018