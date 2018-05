Bologna – AC Milan dalam 90 detik

Bologna hanya mampu membalas via Sebastien De Maio dan hasil ini menempatkan Milan di posisi ketujuh dengan 57 poin, tertinggal satu angka dari Atalanta yang menempati zona kualifikasi Liga Europa.

GET IN THERE! Back to winning ways! 👊🏻🔴⚫️ 3 PUNTI! 3⃣Si torna alla vittoria! ❤️🖤 34′ @hakanc10 45’+1′ @giacomobona #BolognaMilan 1-2 pic.twitter.com/hhjE7jbRUM

Il Diavolo mengawali laga dengan lambat dan tak banyak tercipta peluang. Mereka baru menemukan ritme permainan setelah menit kesepuluh. Namun, solidnya lini belakang Bologna membuat tim Gennaro Gattuso tak dapat mengancam gawang tuan rumah.

Usaha Milan akhirnya membuatkan hasil setelah 34 menit pertandingan berjalan. Cutrone berhasil mendapat ruang di kotak penalti dan ia memberi umpan kepada Calhanoglu. Dengan dingin, gelandang Turki itu melepas sepakan keras ke sudut gawang Bologna.

Jelang jeda turun minum, skuat Gattuso berhasil menggandakan keunggulan lewat gol Giacomo Bonaventura. Gelandang Italia itu menyambar umpan manis Calhanoglu dari jarak dekat, memperdaya kiper Antonio Mirante sekali lagi.

Head to https://t.co/gj9hD61jMc to relive the first 45′ of the match and see the best pics from Bologna 📸🔴⚫️

Guarda i migliori scatti del primo tempo di Bologna e rivivi i primi 45′ della gara 📸🔴⚫️: https://t.co/b2vu5fsEaW#BolognaMilan pic.twitter.com/T3y3IEHMkJ

— AC Milan (@acmilan) April 29, 2018