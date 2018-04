Kabar Transfer: Mou ingin tukar De Gea-Ronaldo, City bolehkan Stones pergi

Muy agradecido por el cariño que me guarda La Rosaleda , mi ciudad y el @malagacf , siempre seré un aficionado más 💙, hoy día de recuperación 2️⃣2️⃣😁😁

