Mohamed Salah jadi yang terbaik versi PFA

Penyerang Liverpool Mohamed Salah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun ini oleh Asosiasi Pesepakbola di Inggris (PFA), Minggu (22/4) malam waktu setempat.



Pemain internasional Mesir itu mengalahkan pesaingnya seperti bintang Tottenham Hotspur Harry Kane, kiper Manchester United David de Gea sampai duo Manchester City yakni Kevin De Bruyne dan David Silva.

Di ajang lain, Leroy Sane dinobatkan sebagai Pemain Termuda Terbaik Tahun Ini.

Akan tetapi, yang menjadi fokus utama adalah Salah, yang di musim ini tampil gemilang dengan mengemas 31 gol dari 33 penampilannya di liga, setelah sebelumnya diboyong dari AS Roma seharga £34 juta pada musim panas kemarin.

