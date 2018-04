Chelsea – Southampton dalam 90 detik

Chelsea sukses melaju ke final Piala FA musim ini setelah mengalahkan perlawanan Southampton dengan skor 2-0 di Wembley, Minggu (22/4) malam WIB tadi.

Dengan kemenangan ini, Chelsea pun semakin mengilapkan catatan mereka mengingat ini merupakan kelolosan ke final untuk kali 11 dari 14 percobaan terakhir mereka di semi-final.

11 – Chelsea have progressed to the final from 11 of their last 14 FA Cup semi-final matches, losing out only in 1996, 2006 and 2013. Pedigree. pic.twitter.com/HU0FEvIYRg

— OptaJoe (@OptaJoe) April 22, 2018