Juventus – Napoli dalam 90 detik

Napoli harus berterima kasih kepada bek Kalidou Koulibaly setelah gol semata wayangnya sudah cukup untuk membawa pulang tiga poin dari markas Juventus, Senin (23/4) dini hari WIB.

Sebelum lanjutan Serie A pekan ke-34 ini digelar, Juventus (268) dan Napoli (270) merupakan dua tim yang paling sedikit menghadapi tendangan sebagaimana mereka menempati urutan pertama dan kedua.

268 – #Juventus (268) and #Napoli (270) have faced less shots than any other team in the Serie A 2017/18. Defence. #JuveNapoli #JuventusNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 22, 2018

Partai ini terasa istimewa buat penyerang Juventus Gonzalo Higuain, yang malam tadi menikmati penampilan ke-100 nya untuk Si Nyonya Tua di semua kompetisi, dan capaiannya tersebut ia ukir ketika menghadapi tim lamanya Napoli.

Meski begitu, penampilan kedua tim di babak pertama berakhir imbang lantaran tidak ada gol yang tercipta, selagi Higuain hanya mencatatkan sembilan sentuhan pada bola dan itu merupakan yang terburuk dari pemain lain di lapangan.

9 – Gonzalo #Higuain made only 9 touches in the first half of #JuveNapoli, less than any other player in the pitch. Alone. pic.twitter.com/Dyeqsl2P5M — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 22, 2018

Permainan juga tampak seimbang di paruh kedua, sebelum bek Koulibaly menghadirkan perbedaan lewat sundulan kepalanya memanfaatkan sepak pojok Jose Callejon di menit-menit akhir.

Juventus patut menyesali partai ini mengingat untuk kali pertama sejak 2011/12, mereka tidak mampu melepaskan tendangan ke gawang di sebuah laga kandang Serie A.

0 – Juventus fired no shots on target in a Serie A home match for the first time since they played at Stadium (2011/12). Stun. #JuveNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 22, 2018

Kekalahan ini juga membuat persaingan juara menjadi terbuka lebar karena Napoli kini hanya berjarak satu poin dari rivalnya tersebut, selagi musim ini masih menyisakan empat pertandingan untuk keduanya.