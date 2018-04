Manchester City – Swansea City dalam 90 detik

Sang juara Manchester City tanpa kesulitan berarti meredam perlawanan Swansea City dengan mewujudkan kemenangan telak 5-0 di Etihad Stadium, Minggu (22/4) malam WIB.

Keunggulan City langsung terlihat di menit ke-12 setelah David Silva menjebol gawang Lukasz Fabianski melalui tendangan kerasnya memanfaatkan umpan Raheem Sterling di dalam kotak penalti. Dengan begitu, Silva kini telah terlibat di lebih dari 20 gol Liga Primer Inggris sejak musim 2011/12 (21).

20 – David Silva has been directly involved in 20+ goals in a Premier League season for the first time since 2011-12 (21). Complete. pic.twitter.com/xSjUKYQsyA — OptaJoe (@OptaJoe) April 22, 2018

Empat menit berselang giliran Sterling yang mengoyak gawang Swansea setelah ia meneruskan umpan tarik kiriman Fabian Delph dari sisi kiri, dan lesakannya tersebut menjadi golnya yang ke-18 di ajang liga musim ini — dua kal lebih banyak dari musim terbaiknya di Liverpool (sembilan pada 2013/14).

18 – Raheem Sterling has scored 18 goals in the Premier League this season; twice as many as he did in his previous best campaign (9 for Liverpool in 2013/14). Evolution. pic.twitter.com/clTFiVqWQ4 — OptaJoe (@OptaJoe) April 22, 2018

City sendiri tampil dominan selama babak pertama dan tidak memberi lawannya kesempatan untuk mengembangkan pertandingan. Opta mencatat bahwa pasukan Pep Guardiola melakukan 542 umpan di babak pertama, dan itu menjadi yang tertinggi buat sebuah klub di ajang liga sejak 2003/04.

542 – Manchester City completed 542 passes in the first half against Swansea; the most by any team in a half of football in the Premier League since 2003/04. Hypnotic. pic.twitter.com/BYM86sIxnb — OptaJoe (@OptaJoe) April 22, 2018

Di babak kedua tepatnya menit ke-54, City memperlebar keunggulannya lewat tendangan keras Kevin De Bruyne. Gol De Bruyne itu terasa istimewa karena dicetak dari luar kotak penalti, sebagaimana itu merupakan gol kelimanya dari luar area box lawan di ajang liga musim ini.

5 – Kevin De Bruyne has now scored five goals from outside the box in the Premier League this season; the most of any player. Smash. pic.twitter.com/17kNulRJFe — OptaJoe (@OptaJoe) April 22, 2018

Swansea semakin tak berdaya saat wasit menunjuk titik putih di empat menit setelah satu jam, dengan Gabriel Jesus maju sebagai eksekutor. Akan tetapi, bola yang ditendang bintang internasional Brasil tersebut masih menerpa gawang namun bola rebound berhasil disambut oleh Bernardo Silva untuk kemudian mengubahnya menjadi gol.

Jesus pada akhirnya menebus kesalahannya dengan mencetak gol pamungkas City di dua menit jelang bubaran, setelah meneruskan umpan lambung dari gelandang Yaya Toure.

Saat laga disudahi, City memiliki rekor baru lantaran mereka menjadi tim pertama yang sukses membukukan lebih dari 1000 umpan di sebuah partai liga sejak Opta mencatat data statistik pada musim 2003/04 silam.