Arsenal-West Ham dalam 90 detik

Laga pertama Arsenal (22/4) setelah Arsene Wenger memutuskan undur diri sebagai pelatih musim ini, berakhir manis. Sempat kesulitan mencetak gol di babak pertama, tuan rumah berhasil mengandaskan The Hammers dengan skor telak 4-1.

Arsenal unggul lebih dulu pada menit 51. Bukan Lacazette ataupun Welbeck yang mencetak gol, melainkan Nacho Monreal. Bek tersebut melakukan tendangan voli dari sepak pojok Granit Xhaka. Dia telah menorehkan tiga gol dalam tujuh laga terakhir di Liga Primer Inggris.

13 menit kemudian, tim tamu menyamakan kedudukan melalui tendangan keras Marko Arnautovic. Pemain berdarah Austria itu berkontribusi dalam 14 gol dalam 16 laga. Menorehkan sepuluh gol dan empat asis.

14 – Marko Arnautovic has been directly involved in 14 goals in his last 16 appearances in the Premier League (10 goals and four assists). Developed. pic.twitter.com/GzuWPslD3M

Memasuki menit ke 80, The Gunners mengamuk. Tiga gol tambahan diciptakan dalam kurun waktu tujuh menit. Aaron Ramsey mengubah papan skor menjadi 2-1. Umpan silangnya langsung masuk ke gawang Joe Hart. Terjadi salah komunikasi antara kiper tersebut dengan Declan Rice yang tak jadi menghalau bola.

Ramsey menjadi pemain Arsenal yang paling banyak berkontribusi gol. 19 gol lahir dari kreasinya, sebelas gol dan delapan asis.

19 – Aaron Ramsey has had a hand in more goals than any other Arsenal player in all competitions this season (19 – 11 goals and eight assists). Leader. pic.twitter.com/1zWyOxD4Tg

— OptaJoe (@OptaJoe) April 22, 2018