Sevilla – Barcelona dalam 90 detik

Barcelona layak dinobatkan sebagai juara Copa del Rey setelah menang telak 5-0 atas Sevilla di babak final yang digelar di Wanda Metropolitano, Minggu (22/4) dini hari WIB.

Di pertandingan semalam, Barcelona arahan Ernesto Valverde mendapatkan keunggulan cepat di menit ke-14 lewat sontekan Luis Suarez memanfaatkan assist Philippe Coutinho dari dalam kotak penalti. Meski begitu, yang menjadi kreator sesungguhnya dari gol tersebut adalah kiper Jasper Cillessen, itu setelah tendangan jauhnya langsung dibawa lari Coutinho sebelum kemudian dituntaskan oleh Suarez.

1 – Jasper Cillessen is the only La Liga goalkeeper to provide a second assist this season in all competitions. Surprising. pic.twitter.com/cC7iXQgRKh — OptaJose (@OptaJose) April 21, 2018

Di setengah jam permainan, keunggulan Barcelona bertambah besar setelah Lionel Messi ikut-ikutan mengoyak gawang Sevilla kawalan David Soria. Bintang asal Argentina itu mencetak gol lewat tendangan kaki kiri memanfaatkan umpan backheel dari Jordi Alba.

Dengan golnya tersebut, Messi lantas tercatat sebagai pemain kedua dalam sejarah Copa del Rey yang mampu mencetak gol di lima final berbeda (total enam gol). Pemain pertama yang meraih catatan tersebut adalah Telmo Zarra antara 1942 dan 1950 (delapan gol).

5 – Lionel Messi is the second player in Copa del Rey history to score in five different finals (six goals). The first player to achieve this feat was Telmo Zarra between 1942 and 1950 (eight goals). Emperor. pic.twitter.com/Y3RV6YzuyD — OptaJose (@OptaJose) April 21, 2018

Lima menit sebelum turun minum, Barcelona kembali mengoyak gawang Sevilla. Lagi-lagi Suarez mencatatkan namanya di papan skor setelah unggul dalam adu lari ketika menyambut umpan Messi, dan tanpa kesulitan berarti penyerang Uruguay tersebut menaklukkan Soria dari jarak dekat.

Dengan begitu, Suarez kini mengemas rekor baru yakni sukses mencetak gol di semua final untuk Barcelona (Liga Champions, Piala Super UEFA, Piala Dunia Antarklub, Piala Super Spanyol dan Copa del Rey). Terlepas Suarez, Messi tercatat sebagai pemain pertama yang memberi assist di tiga final Copa del Rey berbeda di abad ke-21 (lima assists).

5 – Luis Suarez has scored in all the finals he has played for Barcelona in all competitions (Champions League, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup, Supercopa and Copa del Rey). Predatory. pic.twitter.com/dQP8MT1cWd — OptaJose (@OptaJose) April 21, 2018

3 – Lionel Messi is the first player to assist in three consecutive Copa del Rey finals in the 21st century (five assists). 10. pic.twitter.com/BFS2DPFrtu — OptaJose (@OptaJose) April 21, 2018

Di babak kedua, Barcelona semakin tak terbendung dan mereka mendapatkan dua gol lainnya yang masing-masing dicetak oleh Andres Iniesta di menit ke-52 dan Philippe Coutinho dari titik putih di 21 menit jelang bubaran.

Kemenangan ini mengantar Barcelona pada gelar juara Copa del Rey untuk kali keempat beruntun, dan mereka menyamai capaian Athletic Bilbao yang sebelum ini mengklaim empat gelar Copa del Rey secara berurutan antara 1930 dan 1933.