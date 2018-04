AC Milan – Benevento dalam 90 detik

Milan terus dipaksa menerima rentetan hasil buruk dengan terakhir kalah 1-0 ketika menjamu Benevento dalam lanjutan Serie A pekan ke-34, Minggu (22/4) dini hari WIB.

Kekalahan tersebut menggenapi catatan Milan yang tidak lagi menang dalam enam laga terakhirnya di Serie A, dengan mereka bahkan harus mengakui keunggulan lawannya dua kali dalam laju ini.

Di pertandingan yang digelar di San Siro semalam, tim tuan rumah sejatinya tampil dominan dengan penguasaan bola sebanyak 60 persen berbanding 40 persen.

Lebih dari itu, pasukan Gennaro Gattuso bahkan mampu melepaskan tujuh tendangan ke gawang, namun justru tak ada satu pun yang berbuah gol, yang sejatinya bisa mengantar mereka pada poin maksimal.

Milan pun harus menanggung malu karena gawang mereka yang dikawal Gianluigi Donnarumma dijebol oleh kiper Pietro Iemmello di menit ke-29, itu setelah dia menuntaskan umpan kiriman Nicolas Viola.

Iemmello sendiri telah mengemas tiga gol di liga saat bermain di San Siro, dan itu menjadi catatan terbaik lainnya dari dia di sebuah stadion Italia.

3 – Pietro Iemmello has scored three league goals at the San Siro, his joint-most in a Serie A stadium. Conqueror. #MilanBenevento

Dengan menit tersisa yang sangat banyak, Milan sedianya berupaya untuk mencari gol penyama. Akan tetapi, sejumlah peluang yang mereka hasilkan justru mentah di tangan kiper Christian Puggioni, yang di partai ini mengemas enam penyelamatan.

Milan lantas takluk dari Benevento, tim juru kunci yang dalam dua laga tandang terakhirnya di liga mampu membukukan empat poin, setelah sebelumnya selalu kalah dalam 15 lawatan ke markas lawan.

4 – Benevento have earned four points in their last two away league matches after having lost each of the previous 15. Hope. #MilanBenevento

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 21, 2018