Celta Vigo – Valencia dalam 90 detik

Meski menguasai jalannya pertandingan, tuan rumah Celta Vigo tak mampu menembus ketatnya pertahanan Valencia, Sabtu (21/4) malam.

Daniel Wass membuka peluang di menit enam saat sundulannya menerima umpan Pione Sisto hampir saja membongkar gawang Neto. Sayang, tandukan dari tiang dekat itu masih menyimpang sedikit di sisi gawang.

Andreas Pereira hampir mencetak angka di menit 28 andai sepakan kaki kanannya tak bisa ditepis dengan baik oleh Sergio Alvarez. Pione Sisto menutup peluang di babak pertama satu menit sebelum usai dari luar kotak penalti.

Valencia yang kalah dalam penguasaan bola berhasil unggul efektivitas peluang. Dari 17 total tendangan, 10 di antaranya mengarah ke gawang, berbanding terbalik dengan 10 upaya yang hanya menghasilkan tiga shoot on target bagi Celta.

Gol pertama tercetak di menit 59 saat pemain Valencia, Santi Mina, mampu mengonversi bola umpan yang diberikan oleh Goncalo Guedes. Sepakannya mengarah ke pojok bawah gawang.

Celta berhasil menyamakan kedudukan lewat Maxi Gomez empat menit berselang. Ia berhasil menyundul bola hasil umpang Daniel Wass lewat situasi tendangan bebas. Hasil satu sama tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan.

2 – Only Cristhian Stuani (9) has scored more headed goals than Maxi Gomez (7) in La Liga this season. The Celta striker has scored those seven headed goals from just 11 headed shots on target. Uruguay. pic.twitter.com/5rIX1XCU8b

— OptaJose (@OptaJose) April 21, 2018