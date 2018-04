West Brom – Liverpool dalam 90 detik

Sempat unggul dua gol, Liverpool dihantam balik oleh West Bromwich Albion dan harus pulang dengan skor imbang 2-2 di The Hawthorns, Sabtu (21/4) malam WIB.

Jurgen Klopp melakukan rotasi jelang laga kontra AS Roma tengah pekan depan. Danny Ings, Ragnar Klavan, Joe Gomez, dan Alberto Moreno didapuk untuk mengisi starting XI.

Rotasi itu tak membuat daya gedor The Reds berkurang. Baru lima menit laga bergulri, Ings berhasil membuka keunggulan. Striker Inggris itu memanfaatkan kontrol Gini Wijnaldum untuk melepas tembakan keras ke gawang Ben Foster.

Transaksi serangan langsung terjadi setelahnya. The Baggies nyaris menyamakan kedudukan di pertengahan babak lewat Jay Rodriguez. Eks bintang Southampton itu coba menyambut umpan keras James McClean di mulut gawang, namun gagal menjangkau bola.

Masuk babak kedua, laskar Anfield berhasil menggandakan keunggulan. Mohamed Salah menguasai umpan Alex Oxlade-Chamberlain di kotak penalti, sedikit meliuk, lalu mencungkil bola melewat Foster. Ini merupakan gol ke-31 Salah musim ini, menyamai rekor Alan Shearer, Luis Suarez, dan Cristiano Ronaldo dalam semusim.

