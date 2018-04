Real Sociedad – Atletico Madrid dalam 90 detik

Atletico Madrid tak bisa berbuat banyak dan harus menerima fakta bahwa gawangnya dibobol sebanyak tiga kali sehingga menimbulkan kekalahan telak 3-0 melawan tuan rumah Real Sociedad, Jumat (20/4) dini hari WIB.

Dalam lanjutan La Liga semalam, Atletico memiliki kesempatan untuk unggul terlebih dahulu, namun sundulan Diego Godin di menit ke-20 menyambut sepak pojok Saul masih bisa diredam kiper Geronimo Rulli.

Sementara itu, Sociedad yang berstatus sebagai tuan rumah tak ingin tinggal diam. Mereka melakukan serangan yang diakhiri dengan tuntas oleh Willian Jose di tiga menit sebelum setengah jam, setelah sebelumnya menerima umpan tarik dari Adnan Januzaj di sisi kanan.

Willian kini menjadi pemain pertama di La Liga musim ini yang bisa menjebol gawang Atletico di dua laga berbeda. Golnya tersebut menjadi yang ketiga buatnya ke gawang Jan Oblak, hanya kalah dari Lionel Messi (5) dan Cristiano Ronaldo (4).

2 – Willian Jose is the first player to have scored vs Atlético de Madrid in two different games in La Liga this season. Rootless pic.twitter.com/SAobw0tqqI

Tertinggal, Atletico berusaha membalas dan punya kesempatan tersebut tak lama setelah kebobolan. Akan tetapi, sepakan yang dilepaskan Antoine Griezmann justru tidak mengarah dan hanya berakhir tendangan gawang untuk Sociedad. Babak pertama pun diakhiri dengan keunggulan tuan rumah.

Di babak kedua, permainan menjadi milik Sociedad dan mereka membuat Atletico semakin merana menyusul gol Juanmi di menit ke-80. Gol tersebut tercipta dengan indah melalui tendangan chip yang memperdaya Oblak, selagi Juanmi harus berterima kasih kepada Willian yang memberikan umpan backheel brilian.

Adapun Juanmi, yang masuk menggantikan Mikel Oyarzabal di pertengahan babak kedua, menjadi penutup pesta kemenangan timnya lewat gol kedua yang ia cetak di menit-menit terakhir. Gol Juanmi kali ini tercipta melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan silang Alberto De La Bella.

Ini merupakan kebangkitan luar biasa bagi Sociedad sejak dipegang pelatih Imanol Alguacil, karena sekarang ia sukses memenangkan tiga dari empat pertandingan perdana di semua kompetisi (M3 I1). Istimewanya, semua empat laga tersebut diakhiri dengan clean sheet.

4 – Since Imanol Alguacil arrival, Real Sociedad have not conceded a goal in all their three league games (W3 D1) and they have kept four clean sheets in a row in the competition for the first time in 21st Century. Revulsive pic.twitter.com/TT8VGfBISf

— OptaJose (@OptaJose) April 19, 2018