Burnley – Chelsea dalam 90 detik

Chelsea terbukti masih punya taji dengan terakhir mengamankan kemenangan 2-1 saat melawan tuan rumah Burnley dalam lanjutan Liga Primer Inggris matchday ke-34 di Turf Moor, Jumat (20/4) dini hari WIB.

Sebelum pertandingan ini digelar, Burnley berkesempatan untuk mengamankan kemenangan atas sang juara bertahan dua kali dalam semusim sejak 1953/54, ketika mereka mengalahkan Arsenal kandang dan tandang.

1953/54 – Burnley will be looking to win both league games against the reigning top-flight champions in a single season for the first time since 1953/54, when they beat Arsenal home and away. Target. pic.twitter.com/iC9utkXCSA

