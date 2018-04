Mou puji penampilan Pogba

Paul Pogba menjadi bintang dalam laga kemenangan Manchester United di Bournemouth pada Kamis dini hari (19/4).

Jose Mourinho terkesan dengan penampilan Pogba dengan mengatakan bahwa pemain berkebangsaan Prancis itu pilihan yang baik untuk menjadi man of the match setelah memainkan peran utama dalam kemenangan 2-0 Manchester United atas Bournemouth.

Pogba telah mengalami musim yang tidak konsisten untuk United, sering menerima kritik dalam permainannya meskipun kemampuannya tidak diragukan. Dalam laga melawan West Brom pekan lalu, Pogba tampil kurang meyakinkan, dia tak mencetak peluang dan malah mendapatkan kartu kuning, kemudian ia diganti di babak kedua.

Namun dalam laga tandang ini, mantan pemain Juventus menambahkan koleksi asisi menjadi 10 di Liga Primer Inggris musim ini yang dikonversikan Romelu Lukaku menjadi gol di babak kedua.

“Saya tak terlalu tepat untuk memutuskan siapa yang menjadi man of the match, terutama karena saya seorang manajer tim, bukan manajer pemain,” kata Mourinho kepada BT Sport.

“Saya bukan penggemar titel itu, tetapi Paul Pogba bermain sangat baik. Melawan Man City dia fenomenal, tapi hari ini dia sangat, sangat bagus. Pilihan yang bagus sebagai man of the match.”

Laga berikutnya untuk United adalah lawatan ke Wembley untuk semi-final Piala FA melawan Tottenham, dan Mourinho sedang berpikir keras untuk meramu komposisi pemain.

“Para pemain bermain bagus (melawan Bournemouth). Ini adalah kinerja profesional yang baik dengan usaha dan tanggung jawab yang baik. Ada keinginan untuk mencetak gol dan keinginan untuk mengatasi tanggung jawab pertahanan,” tambah Mou.

“Mereka semua profesional dan bertanggung jawab. Ambisi pertama adalah menyelesaikan di empat besar dan sekarang satu poin mungkin cukup. Ketika kami menyelesaikannya, kami dapat memikirkan tempat ketiga dan kedua.”