Manchester City kuasai tim terbaik Liga Primer Inggris 2017/18

Manchester City menyumbangkan lima pemain dalam tim terbaik Liga Primer Inggris 2017/18. Betapa tidak, The Citizens memang tampil dominan musim ini dan telah menjuarai kompetisi domestik tersebut di pekan ke-34.

Kyle Walker dan Nicolas Otamendi masuk di barisan belakang, sementara Kevin De Bruyne dan David Silva mengisi dua slot di lini tengah, bersama Christian Eriksen dari Tottenham Hotspur.

Ada juga satu tempat untuk Sergio Aguero, yang terdaftar dalam PFA Team of the Year untuk pertama kalinya dalam karier gemilang di Man City.

Mohamed Salah, winger Liverpool, yang telah mencetak 30 gol atas namanya dan favorit jad pemain terbaik tahun ini, bergabung dengan Aguero dan Harry Kane (Tottenham Hotspur) di lini belakang.

Di sisi lain, David de Gea jadi satu-satunya pemain Manchester United yang ada dalam skuat ini, lalu Jan Vertonghen dan Marcos Alonso – satu-satunya perwakilan Chelsea – melengkapi slot empat bek.

