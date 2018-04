Celta Vigo – Barcelona dalam 90 detik

Balaidos masih jadi tempat tak ramah buat Barcelona, sebagaimana mereka ditahan imbang 2-2 oleh Celta Vigo.

Barcelona harus puas dengan hasil imbang 2-2 kala bertandang ke Balaidos markas Celta Vigo, pada jornada 33 La Liga Spanyol, Rabu (18/4) malam WIB.

Padahal Barca mampu dua kali unggul. Pertama melalui Ousmane Dembele di menit ke-36, usai menyontek dingin sodoran manis Paco Alcacer masuk ke jala Celta. Gol tersebut jadi torehan perdana eks Bourssia Dortmund tersebut di La Liga.

Namun beberapa detik jelang turun minum, tuan rumah mampu samakan kedudukan 1-1. Adalah Jonny pelakunya, yang mengonversi mudah umpan Maximiliano Gomez di mulut gawang Barca.

Keunggulan kedua Barca hadir melalui gol Paco Alcacer, di menit ke-64. Eks Valencia itu membawa tim tamu unggul 2-1 usai menceploskan bola muntah ke jala Celta, hasil tembakan keras Paulinho.

