Schalke 04-Dortmund dalam 90 detik

Schalke 04 memenangi Derbi Ruhr di kandang dengan skor 2-0. Hasil ini membuatnya kokoh di peringkat kedua, empat poin lebih unggul dari Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund.

Tak ada drama seperti pada pertemuan pertama musim ini, di mana Schalke mampu menyamakan kedudukan setelah tertinggal empat gol terlebih dahulu.

Konoplyanka mencetak gol ketiganya di Bundesliga musim ini di awal babak kedua. Pemain sayap membobol gawang Roman Burki setelah bekerja keras keluar dari halangan bek Daniel Caligiuri.

Penjaga gawang Schalke, Ralf Fahrmann tampil santai karena Dortmund jarang membahayakan gawangnya. Dia hanya membuat penyelamatan sederhana dari tendangan bebas Marco Reus.

Naldo menggandakan keunggulan Schalke pada akhir dengan tendangan bebas melengkung yang spektakuler. Gol ini merupakan yang ketujuh dalam 30 laga musim ini di Bundesliga.

