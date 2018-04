AC Milan – Napoli dalam 90 detik

AC Milan dan Napoli menutup pertandingan dengan hasil imbang tanpa gol di San Siro, Minggu (15/4) malam WIB.

Hasil ini membuat Napoli terpaut tiga angka dari peringkat pertama sekaligus juara bertahan Juventus. Sementara itu, pasukan Gennaro Gattuso masih tertahan di posisi keenam, tujuh poin di belakang rival sekota Inter Milan.

Dalam pertandingan ini, Gattuso harus bermain tanpa dua bek andalannya, Leonardo Bonucci dan Alessio Romagnoli. Pelatih asal Italia itu pun memainkan Cristian Zapata dan Mateo Musacchio selama 90 menit.

Siapa sangka, duet maut itu mampu membendung permainan eksplosif Napoli. Tentu saja kiper Gianluigi Donnarumma turut ambil bagian dalam clean sheet malam ini.

Partenopei nyaris mengunci kemenangan di menit tambahan lewat Arkadiusz Milik. Striker Polandia itu lepas dari posisi offside dan berhadapan satu lawan satu dengan Gianluigi Donnarumma. Sayang sepakan jarak dekatnya mampu dimentahkan oleh Gigio muda.

2 – The last two nil-nil draw for Napoli in Serie A arrived at San Siro. Malediction. #MilanNapoli

