Newcastle-Arsenal dalam 90 detik

Unggul lebih dulu melalui gol Lacazzete, Arsenal tak mengakhiri laga dengan kemenangan. Bermain di kandang Newcastle, tim asuhan Arsene Wenger harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-1 (15/4).

Arsenal memberi kesempatan pemain mudanya, Joe Willock untuk masuk dalam skuad utama. Pemain yang lahir pada Agustus 1999 itu menjadi pemain keempat Arsenal yang lahir setelah Arsene Wenger melakoni laga perdana di Liga Primer Inggris. Ainsley Maitland-Niles, Reiss Nelson & Eddie Nketiah adalah tiga pemain sebelumnya.

