Tottenham Hotspur – Manchester City dalam 90 detik

Gelar juara liga semakin dekat menjadi milik Manchester City menyusul kemenangan 3-1 yang mereka raih atas Tottenham Hotspur di Wembley, Minggu (15/4) dini hari WIB tadi.

Di pertandingan semalam, City mencetak gol cepat di menit ke-22 melalui tendangan Gabriel Jesus memanfaatkan umpan panjang Vincent Kompany. Mereka lantas memperbesar keunggulannya tiga menit berselang lewat sepakan 12 pas dari Ilkay Gundogan, dan gol yang dicetak gelandang Jerman tersebut merupakan kebobolan penalti pertama buat Spurs dalam 59 pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris.

Spurs lantas mencoba memberi perlawanan hingga akhirnya mengemas gol pemerkecil kedudukan lewat Christian Eriksen sebelum turun minum. Pemain internasional Denmark tersebut sukses menjebol gawang City kawalan Ederson setelah menuntaskan umpan terobosan yang diberikan Harry Kane.

Adapun dengan golnya tersebut, Eriksen kini tercatat selalu mengemas gol di empat penampilan terakhirnya di semua kompetisi untuk Spurs, dengan ia secara total menjaringkan lima gol yang sekaligus menjadi laju terbaiknya untuk klub.

Terlepas perlawanan yang ditunjukkan tuan rumah, City masih terlalu perkasa buat mereka sebagaimana Raheem Sterling menutup pertandingan ini lewat golnya di menit ke-72. Winger asal Inggris tersebut menjadi pencetak gol ketiga City memanfaatkan rebound hasil tangkapan Hugo Lloris yang tak sempurna di dalam kotak penalti.

Dengan lesakannya tersebut, Sterling kini telah mencapai angka 22 gol dalam semusim buat City, dan itu dua kali lebih banyak dari yang ia kemas di semua kompetisi saat berkostuem The Citizens (11 gol pada 2014/15 dan 2015/16).

Lebih dari itu, City tercatat sebagai klub lainnya setelah Coventry City (1993/94), Charlton (2001/02) dan Blackburn Rovers (2002/03) yang berhasil mengamankan kemenangan di tiga laga tandang melawan Arsenal, Chelsea dan Spurs di sebuah musim Liga Primer yang sama.

Berkat hasil tersebut, anak asuh Pep Guardiola tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyegel gelar juara, namun itu bisa terjadi lebih cepat andai Manchester United gagal menang ketika menjamu West Brom pada Minggu (15/4) ini.