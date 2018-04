Soton-Chelsea dalam 90 detik

Olivier Giroud kembali menjadi supersub setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Chelsea atas Southampton (14/4). Sempat tertinggal dua gol, tim tamu berhasil membalikkan kedudukan menjadi 3-2 dan berhak membawa pulang tiga poin.

Chelsea langsung melancarkan serangan sejak menit pertama. Berbagai peluang yang diperoleh Hazard dan Willian belum mampu membobol gawang Alex McCharty. Southampton malah lebih dulu unggul pada menit 21.Ryan Bertrand melakukan soloran cepat, kemudian mengirim umpan ke Dusan Tadic dan menjadi gol.

Tadic berkontribusi dalam 45 gol di Liga Primer Inggris sejak debutnya pada Agustus 2014. Dia telah mencetak 18 gol dan 27 asis. Menorehkan 14 angka lebih banyak dari pemain Soton yang lain.

Babak pertama ditutup dengan skor 1-0. Sebelumnya Chelsea di bawah asuhan Antonio Conte hanya mampu menang sekali saat kalah di babak pertama. Waktu itu The Blues mengalahkan City 3-1.

Menit ke-60 Jan Bednarek mengubah papan skor menjadi 2-0. Pemain yang baru saja genap berumur 22 tahun itu menjadi pemain ketiga asal Polandia yang mampu mencetak gol di Liga Primer. Sebelumnya adalah Robert Warzycha pada tahun 1992 dan Marcin Wasilewski tahun 2015.

3 – Jan Bednarek is only the third Polish player to score in the Premier League, after Robert Warzycha in 1992 and Marcin Wasilewski in 2015. Rarity. pic.twitter.com/YYSL2vyOJG

— OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2018