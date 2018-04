Sevilla-Villarreal dalam 90 detik

Tertinggal dua gol terlebih dahulu dari Villarreal, Sevilla harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2 (14/4). Hasil ini membuat tim asuhan Vincenzo Montella tak pernah menang dalam enam laga terakhir.

Daniel Raba membuat gemuruh seisi stadion setelah menceploskan gol perdana dalam laga itu melalui sundulan keras hasil umpan dari S. Castillejo. Tim tamu berhasil menggandakan kedudukan di babak kedua melalui tendangan kaki kanan Carlos Bacca.

Tak ingin malu di depan publiknya sendiri, Sevilla terus mencetak peluang. Pada menit 77 tuan rumah mendapatkan peluang emas melalui tendangan penalti. Sayang Nolito sebagai eksekutor gagal memanfaatkan kesempatan itu.

Hanya berjarak satu menit, Nolito membayar kegagalannya dengan mencetak gol cantik, meneruskan umpan Clement Lenglet, skor berubah 1-2. Nolito mencetak empat gol dalam lima laga terakhirnya melawan Villarreal, dua gol dan dua asis.

Suporter Sevilla bersorak pada menit 82 setelah timnya mampu menyamakan skor. Tendangan keras jarak jauh dari Steven Nzonzi melesat kencang menembus jala David Soria. Villarreal tak jadi mencuri tiga poin di kandang Sevilla.

🎙️ @iamnzonzi15: "It doesn't matter if you have good sensations if you don't win" #vamosmisevilla #SevillaFCVillarreal pic.twitter.com/rYLJrtS6yy

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) April 14, 2018