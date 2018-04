Niko Kovac latih Bayern Munich musim depan

Manajer Eintracht Frankfurt, Niko Kovac, dipastikan akan membesut Bayern Munich mulai musim depan hingga tiga tahun mendatang. Hal itu diungkapkan direktur olahraga Bayern, Hasan Salihamidzic.

Hasan Salihamidzic memberikan informasi terkait masa depan Niko Kovac dan mendapatkan konfirmasi melalui akun Twitter resmi Bayern Munich. Pelatih asal Kroasia itu telah menandatangani kesepakatan pada Kamis (12/4) lalu dan akan memulai tugasnya pada Juli.

BREAKING: Niko Kovač will take over as #FCBayern head coach from 1st July 2018. "We agreed a 3-year contract yesterday," says sporting director @Brazzo. #MiaSanMia pic.twitter.com/lJKsCOgUiy

