Liverpool bertemu AS Roma di semi-final Liga Champions

Juara lima kali Eropa, Liverpool, akan bertemu dengan AS Roma di semi-final Liga Champions.

The Reds terhindari dari Real Madrid, yang akan berjumpa dengan Bayern Munich untuk memperebutkan tempat di final.

Liverpool lolos ke babak semi-final setelah menang agregat 5-1 atas rival satu negara, Manchester City, sedangkan AS Roma melaju ke babak berikutnya setelah menang agregat 4-3 atas Barcelona setelah menang 3-0 di leg kedua di Stadio Olimpico.

Sementara itu, Los Blancos lolos ke semi-final setelah menang agregat 4-3 atas Juventus setelah duel leg kedua di Santiago Bernabeu yang berakhir dengan kontroversi, sedangkan Bayern tidak kesulitan melewati hadangan Sevilla dengan keunggulan agregat 2-1.

🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp

The official result of the #UCLdraw ! @FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma

Leg pertama antara Liverpool dan AS Roma akan berlangsung di Anfield pada 24 atau 25 April, sebelum kembali ke ibukota Italia pada satu pekan kemudian.

Real Madrid, yang juara tiga kali dalam empat musim terakhir, akan terus berambisi mendominasi Eropa dengan menjamu juara 2001 dan 2013, Bayern, di leg kedua.

Pertandingan final akan berlangsung di NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev pada 26 Mei mendatang.

We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! 👋#ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 13, 2018