Arsenal jumpa Atletico Madrid di semi-final Liga Europa

Arsenal akan berjumpa dengan Atletico Madrid di semi-final Liga Europa, sedangkan Marseille akan meladeni FC Salzburg.

The Gunners lolos ke semi-final setelah menang agregat 6-3 atas CSKA Moskwa, dengan bermain imbang 2-2 di leg kedua babak perempat-final di Rusia, Jumat (14/3) dini hari WIB.

Sementara itu, Atletico Madrid kalah 1-0 di tangan Sporting, namun klub La Liga Spanyol itu tetap lolos ke babak empat besar dengan keunggulan agregat 2-1 atas wakil Portugal itu.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!

Who are you backing to go all the way? 🏆#UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2018