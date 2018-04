Sporting CP – Atletico Madrid dalam 90 detik

Sporting CP harus merelakan satu tiket ke babak semi-final Liga Europa kepada Atletico Madrid meski berhasil menang dengan skor 1-0 di leg kedua babak delapan besar, Jumat (13/4) dini hari WIB tadi.

Tuan rumah Sporting memiliki tugas berat untuk membalikkan situasi lantaran mereka menelan kekalahan 2-0 ketika bertandang ke markas Atletico di Wanda Metropolitano sepekan lalu.

Modal tambahan pun dimiliki Atletico, mengingat mereka sukses memenangkan dua lawatan terakhirnya ke Portugal, dengan mengalahkan dua raksasa yakni Porto pada Oktober 2013 dan Benfica pada Desember 2015, semuanya di Liga Champions.

2 – @atletienglish have won on their previous two European visits to Portugal, winning against Porto in October 2013 and Benfica in December 2015 in the Champions League. Trend. pic.twitter.com/7JmfzfYyiA

Lebih dari itu, Atletico berhasil memenangkan 16 dari 17 laga fase sistem gugur Liga Europa terakhirnya (K1), selagi satu-satunya kekalahan dalam laju ini mereka terima dari Rubin Kazan di babak 32 besar pada Februari 2013 silam.

16 – @atletienglish have won 16 of their last 17 Europa League knockout matches (L1) – their only defeat in this run was against Rubin Kazan in the Last 32 in February 2013. Streak pic.twitter.com/XNJEAsOkFv

— OptaJose (@OptaJose) April 12, 2018