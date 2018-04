RB Salzburg – Lazio dalam 90 detik

Lazio mengalami kolaps di Red Bull Arena dan terpaksa angkat koper dari Liga Europa setelah dikalahkan tuan rumah RB Salzburg dengan skor 4-1 di leg kedua babak delapan besar, Jumat (13/4) dini hari WIB tadi.

Sebelum pertandingan ini digelar, Lazio memiliki modal berharga setelah menang 4-2 ketika tampil di Stadio Olimpico sepekan lalu. Lazio pun menjadi tim paling ganas di Liga Europa mengingat mereka telah mengukir 38 gol di musim ini, melebihi siapa pun.

Meski begitu, Lazio gagal mengemas gol ketika melawan Salzburg di babak pertama, namun mereka berhasil memecah kebuntuan setelah Ciro Immobile menaklukkan kiper Alexander Walke lewat sepakan indahnya di menit ke-55.

Immobile pun menjadi pemain Italia kedua yang sanggup mengemas delapan gol di sebuah musim Liga Europa setelah Giuseppe Rossi (11 gol pada 2010/11 saat berkostum Villarreal).

Dari sana kejatuhan Lazio bermula. Gawang mereka bobol semenit selang dari gol Immobile, itu setelah Munas Dabour memperdaya Thomas Strakosha. Salzburg pun berbalik unggul di pertandingan ini di menit ke-72 ketika tendangan keras Amadou Haidara dari luar kotak penalti tak mampu dibendung Strakosha, dan Hwan Hee-Chan menjebol gawang kiper muda asal Albania tersebut dua menit berselang.

Derita dan rasa malu harus ditanggung Lazio setelah Stefan Lainer mengemas gol keempat Salzburg di menit ke-76, dan itu menjadi rekor baru Liga Europa di mana sebuah klub sanggup untuk mencetak tiga gol hanya dalam rentang waktu 247 detik.

Di sisa menit yang ada, Lazio tidak mampu mencetak gol balasan yang sejatinya bakal mengantar mereka ke semi-final. Alih-alih begitu, mereka terpaksa masuk kotak dan angkat koper dari turnamen ini.